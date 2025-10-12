В Круглянском районе шквалистый ветер разрушил здание телятника, где под обрушившимися конструкциями оказалось 75 животных

Министерство по чрезвычайным ситуациям Беларуси сообщило, что шквалистый ветер разрушил здание телятника, где под обрушившимися конструкциями оказалось 75 животных.
Все произошло в деревне Старая Радча Круглянского района Могилевской области. Шквалистое усиление ветра привело к обрушению здания местного телятника.
Спасатели и работники фермы, а также ближайших хозяйств смогли эвакуировать из-под обрушившихся конструкций 75 телят, которые находились в здании. Животные не пострадали.
«Ветром повреждены кровли 5 сельскохозяйственных и производственных объектов», — добавили в МЧС.
Также там отметили работу комиссию по чрезвычайным ситуациям при Круглянском райисполкоме.
