Ричмонд
+18°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Круглянском районе шквалистый ветер разрушил здание телятника, где под обрушившимися конструкциями оказалось 75 животных

Под Круглым шквалистый ветер обрушил телятник — под конструкциями было 75 телят.

Источник: Комсомольская правда

Министерство по чрезвычайным ситуациям Беларуси сообщило, что шквалистый ветер разрушил здание телятника, где под обрушившимися конструкциями оказалось 75 животных.

Все произошло в деревне Старая Радча Круглянского района Могилевской области. Шквалистое усиление ветра привело к обрушению здания местного телятника.

Спасатели и работники фермы, а также ближайших хозяйств смогли эвакуировать из-под обрушившихся конструкций 75 телят, которые находились в здании. Животные не пострадали.

«Ветром повреждены кровли 5 сельскохозяйственных и производственных объектов», — добавили в МЧС.

Также там отметили работу комиссию по чрезвычайным ситуациям при Круглянском райисполкоме.

Ранее мы писали, что сильный порыв ветра сорвал кровлю с жилых многоэтажек в Крупках.

А синоптик Дмитрий Рябов сказал, какой будет погода в Беларуси на неделе с 13 по 19 октября: начнутся дожди и заморозки.