Шквалистый ветер разрушил здание телятника в Круглянском районе

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Круглянском районе в результате усиления шквалистого ветра разрушено здание телятника. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.
В деревне Старая Радча под завалами оказались находившиеся в здании животные. Спасатели вместе с работниками фермы и ближайших хозяйств из-под обрушившихся конструкций эвакуировали 75 телят, они не пострадали.
Ветром повреждены кровли 5 сельскохозяйственных и производственных объектов. На месте происшествия работает комиссия по ЧС при Круглянском райисполкоме. -0-