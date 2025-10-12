Ричмонд
В Молдову после почти летнего воскресенья идут дожди и холод: Синоптики прогнозируют всего +2 градуса — а со среды уже «бабье лето»

Какой будет погода в Молдове в понедельник, 13 октября.

Источник: Комсомольская правда

В Кишиневе днем около +12−14, максимальные порывы ветра — 37 км/час, облачность — 70%. Солнышко будет выглядывать. Успейте увидеть.

Ночью около 6 градусов тепла.

В этот день в столице в прошлом году было + 17.

На юге Молдовы днем + 16, ночью +11. Облачно.

На севере страны днем +11, ночью около 6 градусов со знаком плюс. И… слабый дождик.

.

