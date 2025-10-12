Ричмонд
+18°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава СКР Бастрыкин вступился за многодетные семьи в Ростовской области

Житель Ростовской области пожаловался на отсутствие инфраструктуры на земельных участках.

Источник: Комсомольская правда

Глава СК России Александр Бастрыкин взял под контроль ситуацию с нарушением прав многодетных семей в Ростовской области. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Поводом для реагирования послужило видеообращение к главе СКР, которое записал житель Волгодонска. Он рассказал, что более пяти лет назад многодетным семьям выделили земельные участки. Однако на них отсутствуют водо-, электро- и газоснабжение, не оборудована проезжая часть. Из-за этого люди не могут начать строить дома.

Жители отправляли жалобы в различные инстанции, но им предложили подключиться к сетям ресурсоснабжения за свой счет. Для многодетных семей это финансово тяжело.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ростовской области Аслану Хуаде доложить о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки. Ситуация находится на контроле в центральном аппарате ведомства.

Подпишись на нас в МАХ и в Telegram!