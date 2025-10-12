Глава СКР Бастрыкин вступился за многодетные семьи в Ростовской области

Глава СК России Александр Бастрыкин взял под контроль ситуацию с нарушением прав многодетных семей в Ростовской области. Об этом сообщает информационный центр ведомства.
Поводом для реагирования послужило видеообращение к главе СКР, которое записал житель Волгодонска. Он рассказал, что более пяти лет назад многодетным семьям выделили земельные участки. Однако на них отсутствуют водо-, электро- и газоснабжение, не оборудована проезжая часть. Из-за этого люди не могут начать строить дома.
Жители отправляли жалобы в различные инстанции, но им предложили подключиться к сетям ресурсоснабжения за свой счет. Для многодетных семей это финансово тяжело.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ростовской области Аслану Хуаде доложить о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки. Ситуация находится на контроле в центральном аппарате ведомства.
