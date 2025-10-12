Глава СКР Бастрыкин вступился за многодетные семьи в Ростовской области

Поводом для реагирования послужило видеообращение к главе СКР, которое записал житель Волгодонска. Он рассказал, что более пяти лет назад многодетным семьям выделили земельные участки. Однако на них отсутствуют водо-, электро- и газоснабжение, не оборудована проезжая часть. Из-за этого люди не могут начать строить дома.