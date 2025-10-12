Ричмонд
В Калининграде продолжается благоустройство дворовых территорий

Строительство оплачивается за счёт городского бюджета.

Источник: Елена Дятлова

В Калининграде по муниципальной программе «Комфортный город» продолжается благоустройство дворовых территорий. Об этом сообщила Елена Дятлова в своём телеграм-канале.

В этом году обновят 16 дворов, охватывающих 23 многоквартирных дома. Работы завершены уже на семи объектах. Активная фаза благоустройства ведётся на девяти территориях. Планируемый срок завершения — ноябрь-декабрь 2025 года. Строительство оплачивается за счёт городского бюджета при софинансировании со стороны собственников помещений. В перечень объектов включены как групповые территории, объединяющие несколько домов, так и отдельные дворы.

К групповым территориям относятся адреса:

  • Подп. Емельянова, 84А, 86А, 88А;
  • Комсомольская, 33, 35;
  • набережная Адмирала Трибуца, 53, 55−65, 67;
  • переулок Карташева, 16, 18.
  • Отдельно благоустраиваются дворы по адресам:

  1. Огарёва, 36;
  2. Нарвская, 62;
  3. Пионерская, 24−26;
  4. Маяковского, 13−19;
  5. Кирова, 25−27;
  6. Грибоедова, 13−19;
  7. 9 Апреля, 24−30;
  8. Багратиона, 81−85;
  9. Белинского, 53;
  10. Чайковского, 4−10;
  11. Каштановая аллея, 103−105;
  12. Лейтенанта Яналова, 5.