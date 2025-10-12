В Калининграде продолжается благоустройство дворовых территорий

В этом году обновят 16 дворов, охватывающих 23 многоквартирных дома. Работы завершены уже на семи объектах. Активная фаза благоустройства ведётся на девяти территориях. Планируемый срок завершения — ноябрь-декабрь 2025 года. Строительство оплачивается за счёт городского бюджета при софинансировании со стороны собственников помещений. В перечень объектов включены как групповые территории, объединяющие несколько домов, так и отдельные дворы.