В Калининграде продолжается благоустройство дворовых территорий

В Калининграде по муниципальной программе «Комфортный город» продолжается благоустройство дворовых территорий. Об этом сообщила Елена Дятлова в своём телеграм-канале.
В этом году обновят 16 дворов, охватывающих 23 многоквартирных дома. Работы завершены уже на семи объектах. Активная фаза благоустройства ведётся на девяти территориях. Планируемый срок завершения — ноябрь-декабрь 2025 года. Строительство оплачивается за счёт городского бюджета при софинансировании со стороны собственников помещений. В перечень объектов включены как групповые территории, объединяющие несколько домов, так и отдельные дворы.
К групповым территориям относятся адреса:
- Подп. Емельянова, 84А, 86А, 88А;
- Комсомольская, 33, 35;
- набережная Адмирала Трибуца, 53, 55−65, 67;
- переулок Карташева, 16, 18.
- Отдельно благоустраиваются дворы по адресам:
- Огарёва, 36;
- Нарвская, 62;
- Пионерская, 24−26;
- Маяковского, 13−19;
- Кирова, 25−27;
- Грибоедова, 13−19;
- 9 Апреля, 24−30;
- Багратиона, 81−85;
- Белинского, 53;
- Чайковского, 4−10;
- Каштановая аллея, 103−105;
- Лейтенанта Яналова, 5.