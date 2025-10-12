Георгиевский городской дом культуры на Ставрополье получит субсидию

Георгиевский городской дом культуры вошел в число победителей отбора на поощрение лучших практик работы и претендует на получение субсидии, сообщили в правительстве Ставропольского края. Финансирование будет предоставлено в 2026 году по национальному проекту «Семья».
Конкурсный отбор, проведенный Министерством культуры РФ, был масштабным: на рассмотрение поступило 442 заявки из 74 субъектов страны. В итоговый перечень вошли 240 учреждений из 70 регионов, включая несколько домов культуры из Ставропольского края.
Полученная финансовая поддержка позволит провести значительное обновление материально-технической базы учреждения. В планах — приобретение современного звукового оборудования, новой сценической одежды и системы кондиционирования.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.