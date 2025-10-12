В Тюмени пройдет заседание Ассоциации экспортеров

Предпринимателей Тюменской области приглашают принять участие в рабочей встрече Ассоциации экспортеров, которая состоится 14 октября в соответствии с целями нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства региона.
Мероприятие пройдет на площадке компании «Кенера» по адресу: Старый Тобольский тракт, 2-й километр, 8А. В ходе встречи запланирована экскурсия по производству «Кенеры», а также обсуждение актуальных вопросов экспортной деятельности. Участники первыми узнают о тематике предстоящего Тюменского экспортного форума — 2025.
На встрече будут присутствовать представители свободной экономической зоны (СЭЗ) Ajman Free Zone (ОАЭ). Специалисты дадут информацию о регистрации компаний в СЭЗ, помощи в получении визы резидента, открытии банковских счетов и организации международных расчетов, включая возможность прямых расчетов для российских компаний с иностранными контрагентами.
На мероприятие приглашаются как действующие экспортеры, так и компании, которые только начинают работу на внешних рынках. Для участия необходима предварительная регистрация.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.