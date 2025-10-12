Ричмонд
Пушилин заявил о начале боев в Северске

Глава Республики рассказал об обстановке в районе Северска и Красного Лимана.

Источник: Аргументы и факты

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил о начале городских боев в Северске.

«Освобождена Кузьминовка, идёт зачистка окрестностей данного населённого пункта. Поступают сообщения о начале городских боёв в самом Северске. Продолжаются позиционные боевые действия в районе Красного Лимана, наши подразделения всё ближе», — рассказал Пушилин в своём видеообращении.

Также продолжаются бои в Ямполе. При этом противник перебрасывает резервы, стараясь удержать данный населённый пункт.

Накануне военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что бойцы 25-й армии группировки войск «Запад», продвигаясь к селу Дроновка под Северском, форсировали реку Жеребец.

Ранее полковник в отставке Анатолий Матвийчук сообщил, что оставшиеся в Красноармейске украинские военные почти окружены.

