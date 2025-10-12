Пушилин заявил о начале боев в Северске

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил о начале городских боев в Северске.
«Освобождена Кузьминовка, идёт зачистка окрестностей данного населённого пункта. Поступают сообщения о начале городских боёв в самом Северске. Продолжаются позиционные боевые действия в районе Красного Лимана, наши подразделения всё ближе», — рассказал Пушилин в своём видеообращении.
Также продолжаются бои в Ямполе. При этом противник перебрасывает резервы, стараясь удержать данный населённый пункт.
Накануне военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что бойцы 25-й армии группировки войск «Запад», продвигаясь к селу Дроновка под Северском, форсировали реку Жеребец.
Ранее полковник в отставке Анатолий Матвийчук сообщил, что оставшиеся в Красноармейске украинские военные почти окружены.