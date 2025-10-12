Ричмонд
+18°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ленобласти школьникам рассказали о современной энергетике

Важным стало обсуждение экологических аспектов энергопроизводства.

Занятие на тему «Россия комфортная: энергетика» прошло в Кингисеппской средней общеобразовательной школе № 6 Ленинградской области, сообщили в учебном заведении. Профориентация школьников поможет в обеспечении кадрами в рамках решения задач национального проекта «Новые атомные и энергетические технологии».

Учащиеся 6−11-х классов ознакомились с основными источниками энергии, включая нефть, газ, уголь, атомную и возобновляемую энергию. На уроке рассмотрели такие элементы энергетической инфраструктуры, как электростанции, сети передачи и распределения энергии. Еще школьникам также рассказали о ключевых энергетических регионах страны и их вкладе в развитие экономики.

Важной частью занятия стало обсуждение экологических аспектов энергопроизводства и путей снижения углеродного следа. Помимо этого, ребята рассмотрели перспективы внедрения водородной энергетики и интеллектуальных сетей, а также обсудили влияние альтернативной энергетики на качество жизни в России.

Нацпроект «Новые атомные и энергетические технологии» поможет России стать мировым лидером в атомной и новой энергетике, достичь технологического суверенитета и энергетической безопасности, чтобы у каждого жителя страны дома были свет, тепло и доступная энергия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.