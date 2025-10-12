В Ленобласти школьникам рассказали о современной энергетике

Занятие на тему «Россия комфортная: энергетика» прошло в Кингисеппской средней общеобразовательной школе № 6 Ленинградской области, сообщили в учебном заведении. Профориентация школьников поможет в обеспечении кадрами в рамках решения задач национального проекта «Новые атомные и энергетические технологии».
Учащиеся 6−11-х классов ознакомились с основными источниками энергии, включая нефть, газ, уголь, атомную и возобновляемую энергию. На уроке рассмотрели такие элементы энергетической инфраструктуры, как электростанции, сети передачи и распределения энергии. Еще школьникам также рассказали о ключевых энергетических регионах страны и их вкладе в развитие экономики.
Важной частью занятия стало обсуждение экологических аспектов энергопроизводства и путей снижения углеродного следа. Помимо этого, ребята рассмотрели перспективы внедрения водородной энергетики и интеллектуальных сетей, а также обсудили влияние альтернативной энергетики на качество жизни в России.
Нацпроект «Новые атомные и энергетические технологии» поможет России стать мировым лидером в атомной и новой энергетике, достичь технологического суверенитета и энергетической безопасности, чтобы у каждого жителя страны дома были свет, тепло и доступная энергия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.