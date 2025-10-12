В Ленобласти школьникам рассказали о современной энергетике

Учащиеся 6−11-х классов ознакомились с основными источниками энергии, включая нефть, газ, уголь, атомную и возобновляемую энергию. На уроке рассмотрели такие элементы энергетической инфраструктуры, как электростанции, сети передачи и распределения энергии. Еще школьникам также рассказали о ключевых энергетических регионах страны и их вкладе в развитие экономики.