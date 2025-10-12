Иркутская филармония признана лучшей концертной площадкой страны

«“Пушкинская карта” открывает перед молодыми людьми в возрасте от 14 до 22 лет двери в мир искусства, позволяя бесплатно посещать мероприятия, прикасаться к огромному культурному богатству не только нашего региона, но всей страны. Победа филармонии говорит о востребованности концертов классической музыки у молодежи. Мы рады, что можем предоставить им такую возможность не только в Иркутске, но и в других населенных пунктах региона», — сказала министр культуры Иркутской области Олеся Полунина.