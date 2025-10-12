Иркутская филармония признана лучшей концертной площадкой страны

Иркутская областная филармония удостоена премии Министерства культуры России в номинации «Лучшая региональная концертная площадка» за вклад в развитие программы «Пушкинская карта». Проект реализуется по нацпроекту «Семья», сообщили в министерстве культуры и архивов региона.
Церемония награждения состоялась в Бетховенском зале Большого театра с участием вице-премьера Татьяны Голиковой. Премия присуждается по четырем критериям: посещаемость, количество мероприятий, средняя цена билета и соблюдение правил программы.
«“Пушкинская карта” открывает перед молодыми людьми в возрасте от 14 до 22 лет двери в мир искусства, позволяя бесплатно посещать мероприятия, прикасаться к огромному культурному богатству не только нашего региона, но всей страны. Победа филармонии говорит о востребованности концертов классической музыки у молодежи. Мы рады, что можем предоставить им такую возможность не только в Иркутске, но и в других населенных пунктах региона», — сказала министр культуры Иркутской области Олеся Полунина.
В прошлом году учреждение провело более 200 мероприятий для держателей Пушкинской карты, реализовав свыше 18 тысяч билетов. Это вторая победа Иркутской области в конкурсе — в 2024 году премию также получила Централизованная библиотечная система Ангарского городского округа.
Отметим, всего в Иркутской области программой «Пушкинская карта» пользуются около 200 тысяч молодых людей. С начала текущего года учреждения культуры региона провели для них более четырех тысяч мероприятий.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.