Соль-Илецкие самбисты взяли 6 наград на турнире в Уфе

Воспитанники спортивного клуба «Медведь» из Соль-Илецка Оренбургской области успешно выступили на Кубке чемпиона мира по самбо Анатолия Яковлева в Уфе, заняв 6 призовых мест. Мероприятие соответствует целям государственной программы «Спорт России», сообщили в администрации Соль-Илецкого городского округа.
Золотую медаль турнира завоевал Данила Гомозов. Серебро на счету Максима Одинцова и Алана Малтабарова. Бронзовыми призерами соревнований стали Степан Золотцев, Замир Мора и Коля Юн.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.