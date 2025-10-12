Спал и ничего не делал: за что выгнали звезду из «Звезд в джунглях» 12 октября

На ТНТ вышел новый выпуск «Звезды в джунглях».
12 октября на канале ТНТ состоялась премьера третьего выпуска экстремального шоу «Звезды в джунглях. Карибский сезон». Новые испытания, тактические интриги и неожиданные повороты сюжета держали зрителей в напряжении до последней минуты. Кто не выдержал суровых условий выживания в тропиках и покинул проект — рассказываем в обзоре URA.RU.
Кто покинул проект на прошлой неделе.
На прошлой неделе шоу «Звезды в джунглях» лишилось американского бойца Джеффа Монсона. Уфимский депутат провел в джунглях всего неделю, но так и не смог вписаться в игру. Языковой барьер и постоянные ссоры участников явно не пришлись ему по душе. Ходили слухи, что спортсмен даже специально провалил последнее испытание — якобы он боялся растерять форму из-за скудного пайка. Для создателей шоу факт участия в проекте такой известной личности, как Джефф Монсон, был важен сам по себе, даже несмотря на его скромные результаты в испытаниях.
Новый участник и тактическая битва.
В начале выпуска в лагерь прибыл новый участник — комик Андрей Минин, знакомый зрителям по шоу «Comedy Club» и образу Дюши Метелкина. Его появление сопровождалось традиционным испытанием на угадывание: участникам предстояло определить личность новичка по подсказке — солнцезащитным очкам-шторкам, являющимся частью сценического образа Минина. Он заявил, что является полной противоположностью своего экранного персонажа — спокойным и сдержанным человеком.
Провальное испытание за монеты.
Ключевым моментом выпуска стало командное испытание за пополнение призового фонда. Участникам предстояло пройти электрический лабиринт с напряжением 100 вольт, собирая мешки с буквами для составления фразы «Почувствуй наши джунгли».
Состав команд:
Екатерина Шкуро — капитанПары с завязанными глазами: Альбина Кабалина и Сергей Романович, Ирина Пинчук и Андрей Минин.
Несмотря на успешное прохождение лабиринта за 15 минут, команда не смогла составить нужную фразу в отведенные 25 минут. Результат — 0 монет, что оставило лагерь без значительного пополнения бюджета.
Кто получил иммунитет.
Испытание за иммунитет представляло собой точное взвешивание 115 граммов сухой смеси для доминиканской настойки. Победу одержал Сергей Романович, отмеривший 104 грамма — наиболее близкий результат к заданному весу.
Для Екатерины Шкуро провал в испытании за монеты стал тяжелым ударом. Актриса, оставившая дома полугодовалого ребенка, пережила эмоциональный срыв: «Она накрутила себя до состояния, когда сама попросила голосовать против нее, чтобы вернуться домой к детям».
Решающее голосование и вылет.
На церемонии голосования расклад сил оказался следующим:
Сергей Рост: 5 голосовИрина Пинчук: 3 голосаЕкатерина Шкуро: 1 голос.
Рост, получивший большинство голосов, пытался оспаривать «правило новичков», но ведущие подтвердили, что такого правила не существует. Актер обвинил других участников в недостойном поведении, но те парировали: «Рост ни с кем не общался, все дни тюленил, спал и пользы в лагере от него примерно ноль».
Испытание на вылет: пуговицы и тараканы.
Финальное испытание между Сергеем Ростом и Ириной Пинчук потребовало от участников пришить 10 пуговиц на ткани. Усложняли задачу аквариумы с мадагаскарскими тараканами на головах и толстые перчатки на руках.
Ирина Пинчук справилась с задачей первой, в то время как Сергей Рост пришил лишь половину пуговиц. «Пробивная выпускница Дома-2 Ирина Пинчук осталась в Доминикане. Сергей Рост покинул проект», — констатируют итоги шоу.
Последствия и новые вызовы.
После ухода Роста призовой фонд сократился до 1,4 миллиона рублей. Участники смогли приобрести только фасоль за 400 тысяч рублей, которую варили весь вечер с куриными шкурками.
Дополнительное испытание с запуском воздушных шаров через кольцо также завершилось провалом — все 45 попыток оказались неудачными из-за сильного ветра и низкого качества шаров.
Что дальше.
Третий выпуск показал, что коалиция в составе Ирины Пинчук, Екатерины Шкуро и Сергея Романовича продолжает удерживать контроль над игрой. Однако появление Андрея Минина и сохраняющаяся активность Альбины Кабалиной могут изменить расстановку сил. Зрители гадают, сможет ли кто-то бросить вызов доминирующей группе, или «прачки» и дальше будут определять судьбу участников.
Следующий выпуск обещает новые тактические битвы и испытания, которые проверят не только физическую выносливость знаменитостей, но и их стратегические способности.
Суть шоу «Звезды в джунглях 2».
«Звезды в джунглях 2» — это экстремальное реалити-шоу на ТНТ, где знаменитости живут в диких условиях тропического острова. Участники — актеры, музыканты и блогеры — ежедневно сталкиваются с опасными испытаниями, голодом и напряженной борьбой за главный приз.
Как устроен проект.
Съемки проходят на острове в Карибском море, где участникам приходится:
Проходить испытания с насекомыми, змеями и другими опасными существамиЗарабатывать «монеты» для пополнения общего призового фондаГолосовать за выбывающих участников в каждом выпуске.
Денежный приз.
Размер главного приза зависит от накопленных командой монет. Победитель предыдущего сезона Игорь Чехов получил 7,5 миллионов рублей. Во втором сезоне призовой фонд может превысить 30 миллионов рублей.
Ведущие и участники.
Проект ведут Ольга Бузова и Михаил Галустян — опытные ведущие, которые работали вместе в предыдущих сезонах шоу и в проекте «Сокровища императора».
Кто участвует.
В шоу заявлено 19 знаменитостей. Первыми участниками стали:
Аристарх Венес (актер, «Кадетство»)Ирина Пинчук (блогер, экс-участница «Дома-2»)Джефф Монсон (боец ММА) Маша Малиновская (телеведущая)Ян Дилан (музыкант и блогер) Екатерина Шкуро (юмористка)Альбина Кабалина (актриса, «Букины»)Ася Резник (юмористка, «Непослушная»)Вадим Дубровин (актер, «Жуки»)Сергей Романович (актер, «Чернобыль»)Андрей Минин (участник и один из создателей команды КВН "МаксимуМ, известный как Дюша Метелкин).