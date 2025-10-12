Спал и ничего не делал: за что выгнали звезду из «Звезд в джунглях» 12 октября

На прошлой неделе шоу «Звезды в джунглях» лишилось американского бойца Джеффа Монсона. Уфимский депутат провел в джунглях всего неделю, но так и не смог вписаться в игру. Языковой барьер и постоянные ссоры участников явно не пришлись ему по душе. Ходили слухи, что спортсмен даже специально провалил последнее испытание — якобы он боялся растерять форму из-за скудного пайка. Для создателей шоу факт участия в проекте такой известной личности, как Джефф Монсон, был важен сам по себе, даже несмотря на его скромные результаты в испытаниях.