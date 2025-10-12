Как заготовить тыкву на зиму 2025: 10 самых лучших и вкусных идей

«Тыква не имеет вредных жиров и крахмала, а ее мякоть насыщена клетчаткой и соком, что делает ее полезнее кабачков. Провитамина А в тыкве в пять раз больше, чем в моркови, и в 3 раза больше, чем в говяжьей печени», — отметили в ведомстве. Благодаря низкой калорийности (около 22 ккал на 100 г) она помогает контролировать вес. Семена — источник цинка, поддерживающего иммунитет, здоровье кожи и сосудов, а тыквенные семечки эффективны против паразитов.