Школьники Железноводска собрали 2 тонны макулатуры

Учащиеся курортного города Железноводска в Ставропольском крае присоединились к Всероссийской экологической акции «БумБатл», собрав 2 тонны макулатуры. Мероприятие проводится в поддержку национального проекта «Экологическое благополучие», сообщили в правительстве региона.
Особую активность проявили учителя и ученики новой школы в жилом районе Капельница. Учебное заведение открылось в сентябре.
«Это прекрасный пример того, как школьники и местное сообщество могут объединиться, чтобы оказать положительное влияние на окружающую среду», — отметил глава Железноводска Евгений Бакулин.
Напомним, акция «БумБатл» направлена на формирование экологической культуры у подрастающего поколения. Собранная макулатура будет отправлена на переработку, что позволит сохранить природные ресурсы и сократить объем отходов.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.