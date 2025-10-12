Олимпийский чемпион по биатлону Фуркад сделал неожиданное заявление о россиянах

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад поделился мнением об отстранении российских спортсменов от международных соревнований. Его комментарии публикует издание L"Équipe.
«Мне больно видеть, как российские спортсмены годами подвергаются наказанию. На их месте для меня это было бы полной катастрофой» — заявил французский спортсмен.
Фуркад пояснил, что спортсмены не должны нести ответственность за политические решения своих стран. Ранее, в 2023 году, он уже высказывался за рассмотрение возможности возвращения российских атлетов на международную арену.
Бывший биатлонист, являющийся членом МОК, подчеркнул, что видит свою задачу в защите интересов всех спортсменов без исключения.
Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.