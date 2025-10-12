Курсанты Университета гражданской защиты МЧС обследовали более 460 домовладений в Речицком районе

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Речицком районе завершился трехдневный учебно-полевой сбор курсантов Университета гражданской защиты МЧС. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.
Его главной целью стало закрепление практических навыков будущих спасателей и отработка профилактической работы в жилом секторе, направленной на снижение рисков пожаров и гибели людей. За три дня курсанты совместно с работниками районного отдела обследовали 463 домовладения. В 99 из них были выявлены нарушения правил пожарной безопасности, общее количество зафиксированных нарушений составило 105. В рамках профилактической работы проинструктировано 633 человека. Среди них особое внимание уделялось одиноким пенсионерам и инвалидам, многодетным семьям, семьям, где дети находятся в социально опасном положении, а также гражданам, склонным к злоупотреблению алкоголем.
Будущие спасатели объясняли жителям порядок безопасного обращения с огнем, рассказывали о мерах защиты домов и дачных участков, напоминали о пользе установки автономных пожарных извещателей и распространяли наглядные материалы. Такой формат работы позволил не только закрепить полученные в аудиториях знания, но и оказать реальное влияние на уровень безопасности населения.
Сбор включал и воспитательную часть. Участники почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны, возложив цветы к воинскому захоронению на площади Октября в Речице. Курсанты также посетили музей «Нефть» во Дворце культуры и техники «Нефтяник», где познакомились с историей и современным развитием нефтяной отрасли региона, а также узнали о значении промышленной безопасности для защиты населения.
Начальник факультета заочного обучения Университета гражданской защиты Анатолий Баранов отметил, что такие сборы — важная часть практико-ориентированной подготовки будущих специалистов. По его словам, участие в подобных мероприятиях позволяет курсантам применить полученные в аудиториях знания в условиях, максимально приближенных к реальным, а также развить навыки взаимодействия с населением и местными органами власти. Он подчеркнул, что профилактическая работа на местах оказывает прямое влияние на снижение числа чрезвычайных ситуаций и формирование культуры безопасности среди граждан. -0-