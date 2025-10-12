Курсанты Университета гражданской защиты МЧС обследовали более 460 домовладений в Речицком районе

Его главной целью стало закрепление практических навыков будущих спасателей и отработка профилактической работы в жилом секторе, направленной на снижение рисков пожаров и гибели людей. За три дня курсанты совместно с работниками районного отдела обследовали 463 домовладения. В 99 из них были выявлены нарушения правил пожарной безопасности, общее количество зафиксированных нарушений составило 105. В рамках профилактической работы проинструктировано 633 человека. Среди них особое внимание уделялось одиноким пенсионерам и инвалидам, многодетным семьям, семьям, где дети находятся в социально опасном положении, а также гражданам, склонным к злоупотреблению алкоголем.