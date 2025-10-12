Ричмонд
+18°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мы уже внутри потока солнечного ветра: Земля раньше времени угодила под действие корональной дыры на Солнце

Земля попала под действие корональной дыры на Солнце значительно раньше срока.

Источник: Комсомольская правда

Земля уже находится под действием корональной дыры на Солнце. Причем это произошло гораздо раньше предполагаемого прогнозом сроков. Сообщение об этом опубликовали ученые лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН в воскресенье, 12 октября.

Изначально астрономы предполагали, что Земля попадет под действие солнечной плазмы только в понедельник, 13 октября. Однако оказалось, что эти прогнозы ошибочны. Как отмечают сотрудники ИКИ РАН, скорость «солнечного ветра» сейчас достигает высоких и порой даже экстремально высоких показателей.

В результате наша планета и ее жители уже сейчас находится внутри потока «солнечного ветра». И в самое ближайшее время на Земле могут быть зафиксированы магнитные бури. Кроме того, традиционно такие природные явления приводят к полярным сияниям, которые могут наблюдать не только северяне, но и жители центральных регионов России.

Ранее KP.RU писал, что магнитная буря уровня G1 накроет Землю 12 октября. Отмечалось, что магнитная буря должна быть незначительной.

Однако после этого ученые предупредили о необычном явлении — Солнце весь день 12 октября безуспешно пыталось выбросить в космос образование «неадекватного размера». Лаборатория ИКИ РАН предупреждала, что на северо-востоке Солнца возник гигантский протуберанец. Также исследователи отметили, что при выбросе частицы сформировавшегося вещества могут задеть Меркурий. Если же протуберанец сохранится на Солнце еще три-четыре дня, потенциальная угроза распространится и на Землю.