Минэнерго: мораторий на обнуление топливного демпфера стабилизирует цены

Министерство энергетики РФ заявило, что введённый с октября 2025 года по май 2026 года мораторий на обнуление топливного демпфера будет способствовать стабилизации цен на бензин на внутреннем рынке.
«Введение моратория на обнуление топливного демпфера позволит сохранить расчёт демпфирующей надбавки для производителей моторного топлива и будет способствовать стабилизации ценовой ситуации на внутреннем рынке», — сообщили в министерстве.
Российский президент Владимир Путин с октября 2025 года по май 2026 года ввёл мораторий на обнуление выплат по топливному демпферу. Указ главы государства был опубликован на портале официального опубликования правовых актов.
Кроме того, глава государства до мая отменил акцизы на дизтопливо.
Ранее правительство РФ утвердило дополнительные меры поддержки внутреннего рынка топлива. С 1 октября было принято решение внести поправки в Налоговый кодекс и восстановить топливный демпфер.