Российские дзюдоисты заняли второе место в медальном зачете Кубка Европы

Российские дзюдоисты завоевали четыре золотые, одну серебряную и три бронзовых медали на Кубке Европы в испанской Малаге.
При этом спортсмены из РФ заняли второе место в общем медальном зачете турнира. На первом месте расположилась сборная Турции, а третьими оказались дзюдоисты из Испании.
Известно, что золото завоевали Марина Воробьева (до 48 кг), Тимур Арбузов (до 90 кг), Матвей Каниковский (до 100 кг) и Элис Старцева (свыше 78 кг). Серебряную награду завоевала Наталья Елкина в весовой категории до 57 кг. При этом бронзу получили Рамазан Абдулаев (до 66 кг), Луна Герасимова (до 52 кг) и Юлия Семиколенова (до 48 кг).
Напомним, ранее сообщалось, что российский борец Заур Угуев стал чемпионом мира в весовой категории до 61 килограмма.