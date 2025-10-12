Российские дзюдоисты заняли второе место в медальном зачете Кубка Европы

Известно, что золото завоевали Марина Воробьева (до 48 кг), Тимур Арбузов (до 90 кг), Матвей Каниковский (до 100 кг) и Элис Старцева (свыше 78 кг). Серебряную награду завоевала Наталья Елкина в весовой категории до 57 кг. При этом бронзу получили Рамазан Абдулаев (до 66 кг), Луна Герасимова (до 52 кг) и Юлия Семиколенова (до 48 кг).