ВСУ обстреляли Горловку, пострадал ребенок и пять взрослых

Срочная новость В результате обстрела со стороны ВСУ в Горловке пострадали шесть человек, среди которых есть ребенок. В Никитовском районе города в ходе атаки БПЛА на рейсовый автобус тяжелое ранение получил мальчик, мужчина и женщина получили травмы средней степени тяжести. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
