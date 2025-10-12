Ричмонд
ВСУ обстреляли Горловку, пострадал ребенок и пять взрослых

В результате обстрела со стороны ВСУ в Горловке пострадали шесть человек, среди которых есть ребенок. В Никитовском районе города в ходе атаки БПЛА на рейсовый автобус тяжелое ранение получил мальчик, мужчина и женщина получили травмы средней степени тяжести. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

