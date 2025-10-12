Минобороны: интерес к белорусской армии кратно возрос

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Интерес к Беларуси в военной области кратно возрос. Об этом заявил начальник Департамента международного военного сотрудничества — помощник министра обороны Республики Беларусь по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко в интервью телеканалу СТВ, сообщает БЕЛТА.
«В последнее время интерес к Беларуси, в том числе и в военной области, кратно возрос. Почему? Здесь, наверное, есть ряд факторов. Первый фактор — это, конечно, политика нашего государства. Непосредственно наш Президент, который имеет огромнейший авторитет на различных континентах, в различных государствах. Его авторитет помогает развиваться всем остальным отраслям, направлениям. И ряд государств заинтересованы в развитии отношений с нами», — сказал Валерий Ревенко.
По его словам, Беларусь отличает развитый военно-промышленный комплекс, мобильные, компактные Вооруженные Силы, хорошо подготовленный офицерский состав. Возрос спрос на обучение иностранцев по военным специальностям.
Валерий Ревенко подчеркнул, что в Вооруженные Силы поступают самые современные образцы вооружения. В пример он привел сферу радиоэлектронной борьбы, где внедрено много перспективных наработок, развитие оптики, модернизацию техники.
«К нам едут, чтобы это все увидеть, перенять опыт и в то же время посмотреть, как мы работаем на этой технике. Здесь мы востребованы, — отметил Валерий Ревенко. — Развитие наших Вооруженных Сил, как наша страна живет, как мы реагируем на внешние вызовы и угрозы — есть определенный интерес. Тому примеры — аккредитация ряда военных атташе западных государств. Я не скажу, что они наши друзья и приехали с нами обмениваться мнениями, как лучше дружить. Пока это не получается у нас. Но для поддержания контактов, того мостика взаимодействия, скажем так, обмена информацией, снятия напряженности они нам тоже нужны. И, соответственно, наши военные атташе присутствуют в их государствах».
Он добавил, что в ближайшее время в министерстве ожидают аккредитации представителей еще ряда государств, «с которыми, возможно, начнем работать, тоже развивать отношения в плане обмена информацией, снижения напряженности». Взаимодействие важно для того, чтобы обеспечить стабильность и безопасность в регионе.
Со своей стороны специалисты Минобороны также изучают опыт других стран, вооружение, которое там используется. «Наши Вооруженные Силы предназначены не только для обеспечения обороноспособности нашего государства, но и в том числе для поддержания международного мира и безопасности», — сказал Валерий Ревенко.
В пример он привел развитие отношений с Индонезией. «Это опытнейшее государство в сфере развития миротворчества, подготовки миротворческих сил и средств. Нас недавно посещала делегация, мы с ней очень хорошо пообщались, обменялись опытом, навыками. Они высоко оценили наши Вооруженные Силы, в частности миротворческую роту. Нам интересен их опыт, нам интересно взаимодействие с ними, возможно, в будущем при проведении миротворческих операций», — добавил Валерий Ревенко.
Развивается сотрудничество в военной сфере и с другими регионами, в том числе странами Латинской Америки, Кубой, Китайской Народной Республикой. -0-