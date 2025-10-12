Минобороны: интерес к белорусской армии кратно возрос

«К нам едут, чтобы это все увидеть, перенять опыт и в то же время посмотреть, как мы работаем на этой технике. Здесь мы востребованы, — отметил Валерий Ревенко. — Развитие наших Вооруженных Сил, как наша страна живет, как мы реагируем на внешние вызовы и угрозы — есть определенный интерес. Тому примеры — аккредитация ряда военных атташе западных государств. Я не скажу, что они наши друзья и приехали с нами обмениваться мнениями, как лучше дружить. Пока это не получается у нас. Но для поддержания контактов, того мостика взаимодействия, скажем так, обмена информацией, снятия напряженности они нам тоже нужны. И, соответственно, наши военные атташе присутствуют в их государствах».