Как развивается сотрудничество Беларуси с другими странами в сфере здравоохранения, рассказал министр

«На сегодняшний день мы имеем более 70 подписанных меморандумов и соглашений с различными странами. Только в этом году подписали четыре значимых документа с такими странами, как Иран, Оман, Сербия и Вьетнам, — рассказал министр, добавив, что не так просто всегда найти общие точки соприкосновения. — Мы ведем достаточно скрупулезную и значимую работу в поисках того, что взаимовыгодно. Даже когда мы берем темы фармацевтики, должны рассмотреть перечень всей номенклатуры, которая есть у нас. Мы предлагаем, но коллеги выбирают то, что им интересно. Здесь, конечно, возникают и дополнительные вопросы».