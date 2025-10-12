Как развивается сотрудничество Беларуси с другими странами в сфере здравоохранения, рассказал министр

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как развивается сотрудничество с другими странами в сфере здравоохранения, рассказал министр здравоохранения Александр Ходжаев в интервью телеканалу СТВ, сообщает БЕЛТА.
Экспорт медуслуг в Беларуси за пять лет вырос в 1,5 раза.
«На сегодняшний день мы имеем более 70 подписанных меморандумов и соглашений с различными странами. Только в этом году подписали четыре значимых документа с такими странами, как Иран, Оман, Сербия и Вьетнам, — рассказал министр, добавив, что не так просто всегда найти общие точки соприкосновения. — Мы ведем достаточно скрупулезную и значимую работу в поисках того, что взаимовыгодно. Даже когда мы берем темы фармацевтики, должны рассмотреть перечень всей номенклатуры, которая есть у нас. Мы предлагаем, но коллеги выбирают то, что им интересно. Здесь, конечно, возникают и дополнительные вопросы».
Основными экспортными препаратами являются онкологические, противовоспалительные, ревматоидные препараты, антибиотики. Иногда востребован более широкий ассортимент, в других случаях страны интересует узконаправленная тематика. «В целом экспортный потенциал и экспортное взаимодействие являются одним из локомотивов развития нашей отрасли», — сказал министр.
Он добавил, что внутри страны практически 90% препаратов, которые используются в госпитальном секторе, белорусского производства. «В наших аптеках вы можете увидеть порядка 60−65% препаратов, которые производятся в нашей стране. Но вместе с тем та номенклатура, которая обсуждается с нашими партнерами, на сегодняшний день, конечно, включает не сотни единиц, что бы нам хотелось, а это где-то единицы», — отметил Александр Ходжаев.
В числе последних примеров — взаимодействие с Оманом. «Мы уже готовим пять регистрационных досье для того, чтобы представить для регистрации, и перечень дополнительных более чем 180 препаратов, которые могут быть полезны для наших оманских партнеров», — рассказал министр. -0-