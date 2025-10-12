Дудаев поприветствовал отмену ЦБ РФ голосования за дизайн новой банкноты

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев заявил, что рад отмене Центробанком «необъективного голосования» за символы для новой банкноты 500 рублей.
«Я поздравляю всех нас с победой! Необъективное голосование прекращено», — написал он в своем Telegram-канале.
Ранее Дудаев заявил, что лидером народного голосования за дизайн новой банкноты стал «Грозный Сити», но как только этот символ вырвался вперед, «изначально введенные правила голосования были кардинально изменены». Он также сказал, что в Сети в националистических пабликах и Telegram -каналах с миллионными аудиториями открыто звучат призывы голосовать любой вариант, кроме «Грозный-Сити».
Напомним, Центробанк с 1 октября по 14 октября проводил онлайн-голосование за новый дизайн банкноты в 500 рублей. В качестве вариантов были предложены 16 символов Северо-Кавказского федерального округа, а также пять символов Пятигорска. Сегодня Банк РФ объявил, что принял решение остановить голосование за символы. В ЦБ сообщили, что планируют провести новое голосование, в котором предложат условия, исключающе возможность махинаций.