Экспорт медуслуг в Беларуси за пять лет вырос в 1,5 раза

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспорт медицинских услуг в Беларуси за последние пять лет вырос в 1,5 раза. Об этом сообщил министр здравоохранения Александр Ходжаев в интервью телеканалу СТВ, сообщает БЕЛТА.
«За последние пять лет экспорт медицинского туризма, медуслуг вырос в полтора раза. На сегодняшний день ставим перед собой задачу, чтобы ежегодно мы добавляли от 5% до 10% по медицинскому туризму. И в этом отношении, конечно, перед нами стоит задача в этом году достичь экспорта в $50 млн. Это очень значимая цифра, и на сегодняшний день по тем показателям, которые есть за девять месяцев, чувствуем, что к ней подходим», — рассказал министр.
Как развивается сотрудничество Беларуси с другими странами в сфере здравоохранения, рассказал министр.
Наиболее востребованы такие направления, как трансплантология, онкология, CAR-T-терапия. В том числе наблюдается положительная динамика по количеству граждан, которые приехали на лечение из Польши, Литвы, Латвии.
Александр Ходжаев обратил внимание, что кроме тех, кто целенаправленно приезжает в страну за медицинскими услугами, обращаются за помощью туристы. В целом в 2024 году получили медуслуги в Беларуси более 160 тыс. иностранцев из 159 стран.
Говоря о развитии медицины в стране, министр особо отметил высокий уровень квалификации белорусских трансплантологов. Также хорошие результаты достигнуты в области акушерства и гинекологии. Система организации помощи матерям и детям достаточно эффективно выстроена. «И цифры также признаются нашими западными партнерами, если мы говорим про признание нашей медицины. Мы должны сказать, что в этом аспекте (по направлению материнства и детства) мы сегодня имеем очень хорошее взаимодействие со странами СНГ», — добавил министр.
В пример он привел работу с Узбекистаном, где специалисты помогают выстроить систему по этому направлению, схожую с белорусской. -0-