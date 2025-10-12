Экспорт медуслуг в Беларуси за пять лет вырос в 1,5 раза

«За последние пять лет экспорт медицинского туризма, медуслуг вырос в полтора раза. На сегодняшний день ставим перед собой задачу, чтобы ежегодно мы добавляли от 5% до 10% по медицинскому туризму. И в этом отношении, конечно, перед нами стоит задача в этом году достичь экспорта в $50 млн. Это очень значимая цифра, и на сегодняшний день по тем показателям, которые есть за девять месяцев, чувствуем, что к ней подходим», — рассказал министр.