В Ростовской области мошенники похитили у женщины 350 тысяч рублей

В Цимлянске мошенники похитили у местной жительницы крупную сумму денег. Об этом сообщает ГУ МВД России по Ростовской области.
В конце сентября женщине позвонил незнакомец, который представился «инвестиционным аналитиком». Он рассказал ей о плюсах биржевых торгов и предложил установить приложение для инвестирования.
Местная жительница согласилась. Тогда «аналитик» помог ей зарегистрироваться на брокерской платформе и рассказал, как покупать и продавать финансовые активы, а также пополнять электронный счет.
Женщине посоветовали взять в банке кредит — 350 тысяч рублей. После это нужно было обналичить средства и перевести на номера нескольких мобильных операторов, якобы для пополнения брокерского счета. Доверчивая женщина так и сделала.
Затем с ней связался по видеосвязи «специалист» и показал на экране, как происходят торги и растут ее доходы. Больше ей никто из «аналитиков» не звонил. Догадавшись, что перед ней разыграли спектакль, обманутая обратилась в полицию. Жительницу Цимлянска признали потерпевшей, а в отношении аферистов возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».
