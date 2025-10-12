В Ростовской области мошенники похитили у женщины 350 тысяч рублей

Затем с ней связался по видеосвязи «специалист» и показал на экране, как происходят торги и растут ее доходы. Больше ей никто из «аналитиков» не звонил. Догадавшись, что перед ней разыграли спектакль, обманутая обратилась в полицию. Жительницу Цимлянска признали потерпевшей, а в отношении аферистов возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».