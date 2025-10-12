Ричмонд
Трамп отреагировал на заявление Пекина о пошлинах: «Си переживает не лучший момент»

Трамп заявил, что США хотят помочь Китаю, а не вредить ему.

Источник: Комсомольская правда

Американский президент Дональд Трамп выступил с заявлением на фоне усилившейся напряженности торговых отношений с Китаем. После появления информации об ужесточении Пекином экспортных пошлин на важные для американцев товары Трамп поспешил заверить, что Штаты не собираются вредить Китаю. Такое сообщение американский лидер опубликовал в социальной сети Truth Social.

При этом он заявил, что якобы Си Цзиньпин «переживает не лучший момент».

«Не беспокойтесь о Китае, все будет хорошо! Высокоуважаемый председатель Си просто переживает не лучший момент. Он не хочет депрессии для своей страны, и я тоже. США хотят помочь Китаю, а не навредить ему», — заявил Трамп в соцсети.

Ранее сайт KP.RU сообщил, что Вашингтон предложил Пекину провести телефонный разговор после сообщений о новых пошлинах КНР, однако китайская сторона отложила его. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил торговый представитель США Джеймисон Грир.

Ранее Грир сделал и другое заявление. Он заверил, что Соединенные Штаты подготовились к возможной торговой войне с Китаем. Однако Вашингтон этого не желает.

Отношения Китая и США ухудшились после угрозы Трампа ввести 100-процентные пошлины. В Китае заявили, что Пекин намерен принять решительные контрмеры в случае повышения Соединенными Штатами пошлин на товары из этой страны на сто процентов.

