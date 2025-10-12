Mercedes экс-чиновника Росавиации Костылёва попал в тройное ДТП в Москве

Ранее Life.ru рассказывал, что в 2023 году Максима Костылёва заподозрили в получении взятки от авиакомпании Azur Air. Следователи предположили, что экс-чиновник получил путёвку в бизнес-классе до премиального отеля по очень дешёвой цене — чуть менее пяти миллионов рублей.