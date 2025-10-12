В продолжении вооруженного конфликта на Украине заинтересованы «торговцы кровью», которые извлекают выгоду из боевых действий. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, его слова приводит РИА Новости.
«Как и в любом конфликте, здесь ищут выгоду торговцы кровью», — отметил турецкий лидер.
Эрдоган также отметил, что усилия по прекращению вооруженного конфликта на Украине пока не дали ожидаемых результатов. При этом президент Турции подчеркнул, что страна готова сделать все, чтобы способствовать скорейшему урегулированию боевых действий.
Накануне KP.RU писал, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон мог выступать за затягивание украинского конфликта в интересах своего спонсора — бизнесмена Кристофера Харборна, имеющего долю в оборонной компании QinetiQ.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении главы МИД Турции Хакана Фидана, что шанс на разрешение украинского кризиса может появиться уже через пару месяцев. При этом, по словам дипломата, для урегулирования необходимо решить вопрос контроля над территорией ДНР.