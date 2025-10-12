«Известна информация»: Тимошенко заявила о скором завершении конфликта на Украине

Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко заявила, что конфликт между Киевом и Москвой близок к завершению. Соответствующая публикация в воскресенье, 12 октября, появилась в ее социальных сетях.
— Мне известна определенная информация, что конец (конфликта — прим. «ВМ») не за горами. И мы все на это надеемся, и все для этого работаем, — приводят ее слова СМИ.
Однако Тимошенко не уточнила, на основе какой именно информации она сделала этот вывод, передают «Известия».
Многие пытаются предугадать сроки окончания конфликта по разным признакам. Так, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире своего авторского YouTube-канала заявил, что улыбка президента России Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» говорит о его уверенности в скором завершении военного конфликта на Украине.
Сам Путин заявил, что украинская армия под натиском российских военных отступает по всей линии боевого соприкосновения. Противник с начала этого года потерял пять тысяч квадратных метров территории и 219 населенных пунктов.
Президент США Дональд Трамп на этой неделе также в очередной раз заявил, что военный конфликт между Россией и Украиной будет разрешен.