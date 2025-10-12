Жил в Африке, спас P Diddy, женился на Стуловой: популярному актеру Максиму Лагашкину — 49

Опытный педагог сразу разглядел в мальчике актерские задатки и предложил попробовать себя на сцене. Этот момент стал поворотным в жизни Лагашкина — с первого же занятия он понял, что оказался в нужном месте. Увлечение театром настолько захватило подростка, что учеба в школе отошла на второй план, к неудовольствию матери. Отец относился к этому увлечению более лояльно — возможно, потому что сам имел творческую жилку, хотя никогда не связывал свою жизнь с искусством.