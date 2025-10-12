Ричмонд
В Курской области женщина погибла при атаке дрона ВСУ

На участке автодороги был совершен удар вражеским БПЛА по гражданскому автомобилю, в котором находились четыре человека. В результате нападения на месте погибла женщина в возрасте 40 лет. Об этом заявил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

