Даванков предложил переголосовать за дизайн новой купюры

Даванков предложил переголосовать за купюру на платформе для выборов.
Провести новое голосование за дизайн обновленной купюры номиналом 500 рублей предложил депутат Госдумы Владислав Даванков. По словам Даванкова, повторный выбор станет положительным шагом и позволит обеспечить честность процесса. Даванков пояснил, что новый этап голосования следует организовать на платформе дистанционного электронного голосования, которая применяется для выборов в Госдуму.
«Предлагаю провести новый раунд сразу на платформе дистанционного электронного голосования, которая будет использоваться на выборах в Госдуму — без подкупов и давления на избирателей. В один день. Все должно быть честно», — написал Даванков в своем telegram-канале.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕБанк России отменил голосование за символ новой банкноты 500 рублей: что происходило с выборами.
В первом этапе опроса россияне выбирали между изображением Эльбруса и комплекса «Грозный-Сити». Победу одержал Эльбрус, который получил 1,2 миллиона голосов. Однако итоги были отменены из-за жалоб на возможные нарушения.
Банк России принял решение об отмене текущего этапа голосования по выбору изображений, которые будут размещены на новой банкноте номиналом 500 рублей. Причиной стали выявленные многочисленные случаи недобросовестного вмешательства в процесс голосования.