Ричмонд
+17°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минтруда сказало работающим за рубежом белорусам самим заботиться о своей пенсии

Минтруда: работающим за рубежом белорусам надо самим позаботиться о своей пенсии.

Источник: Комсомольская правда

Министр труда и социальной защиты Беларуси Наталия Павлюченко сказала в эфире телеканала СТВ, что работающим за рубежом белорусам надо самим заботиться о своей пенсии.

Глава Минтруда отметила, что при работе в Беларуси действуют внутренние правила страны при расчете пенсий. Со странами ЕАЭС также «процессы урегулированы и права работника защищены».

«Это и расчет пенсионных гарантий по законодательству той страны, куда он выезжает», — сказала Павлюченко.

Что касается других стран, то министр отметила:

«Работнику нужно самому заботиться в том числе о своем пенсионном будущем».

Среди инструментов для этого глава Минтруда назвала мобильное приложение Фонда социальной защиты населения:

«[Приложение] дает возможность посмотреть, какой у тебя в Республике Беларусь сформирован трудовой стаж, страховой стаж, посмотреть, насколько ты уже в том либо ином возрасте сформировал свои права и впоследствии уже принять определенное решение».

Также Александр Лукашенко раскрыл истинную тактику ведения дел президентом США Дональдом Трампом и заметил, что проблема на пути Украины к миру заключается во Владимире Зеленском.

Тем временем в Беларуси у нотариусов изменились нормы времени на оказание услуг: час на договор суррогатного материнства, 20 минут на удостоверение сделки, 10 минут на каждое условие брачного договора.

А синоптик Дмитрий Рябов сказал, какой будет погода в Беларуси на неделе с 13 по 19 октября: начнутся дожди и заморозки.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше