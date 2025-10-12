Минтруда сказало работающим за рубежом белорусам самим заботиться о своей пенсии

Министр труда и социальной защиты Беларуси Наталия Павлюченко сказала в эфире телеканала СТВ, что работающим за рубежом белорусам надо самим заботиться о своей пенсии.
«Это и расчет пенсионных гарантий по законодательству той страны, куда он выезжает», — сказала Павлюченко.
Что касается других стран, то министр отметила:
«Работнику нужно самому заботиться в том числе о своем пенсионном будущем».
Среди инструментов для этого глава Минтруда назвала мобильное приложение Фонда социальной защиты населения:
«[Приложение] дает возможность посмотреть, какой у тебя в Республике Беларусь сформирован трудовой стаж, страховой стаж, посмотреть, насколько ты уже в том либо ином возрасте сформировал свои права и впоследствии уже принять определенное решение».
