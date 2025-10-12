Ричмонд
Госэнергогазнадзор: в этом году почти четверть паспортов готовности оформлены онлайн

На едином портале электронных услуг доступна административная процедура по регистрации паспорта готовности теплоисточника или паспорта готовности потребителя к работе в осенне-зимний период.

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В этом году почти четверть паспортов готовности оформлены онлайн. Об этом рассказал заместитель генерального директора — главный инженер Госэнергогазнадзора Александр Гулевич в проекте БЕЛТА «Страна говорит».

Госэнергогазнадзор зарегистрировал 98,7% паспортов готовности потребителей тепловой энергии.

Если имеется оформленный акт проверки готовности, регистрация паспорта происходит автоматически, без участия должностных лиц Госэнергогазнадзора. Процедура выполняется через электронную цифровую подпись в личном кабинете — все происходит в стандартном режиме.

«Анализ показывает, что в прошлом году таких автоматических регистраций было менее 3% от общего количества паспортов, а в этом году их доля выросла почти до 25%», — рассказал Александр Гулевич. -0-

*Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента.