Ричмонд
+17°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Электроснабжение восстанавливают в 16 населенных пунктах Витебской области, продолжат и ночью

По состоянию на 21.30 продолжаются работы по восстановлению электроснабжения в 16 населенных пунктах, расположенных в Полоцком, Поставском и Браславском районах. Задействовано шесть бригад, 26 человек и шесть единиц спецтехники.

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Энергетики продолжают восстанавливать нарушенное из-за непогоды электроснабжение в 16 населенных пунктах Витебской области. Об этом сообщили БЕЛТА в «Витебскэнерго».

Неблагоприятные погодные условия наблюдались сегодня во многих районах Витебской области. Сильный порывистый ветер стал причиной временных отключений в электросетевом комплексе области. Большинство из них ликвидировалось оперативно, работала автоматика, потребители перезапитывались по резервным схемам электроснабжения.

По состоянию на 21.30 продолжаются работы по восстановлению электроснабжения в 16 населенных пунктах, расположенных в Полоцком, Поставском и Браславском районах. Задействовано шесть бригад, 26 человек и шесть единиц спецтехники.

Работы ведутся в непрерывном режиме, энергетики будут трудиться и в ночное время до полного восстановления электроснабжения всех потребителей. -0-