Электроснабжение восстанавливают в 16 населенных пунктах Витебской области, продолжат и ночью

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Энергетики продолжают восстанавливать нарушенное из-за непогоды электроснабжение в 16 населенных пунктах Витебской области. Об этом сообщили БЕЛТА в «Витебскэнерго».
Неблагоприятные погодные условия наблюдались сегодня во многих районах Витебской области. Сильный порывистый ветер стал причиной временных отключений в электросетевом комплексе области. Большинство из них ликвидировалось оперативно, работала автоматика, потребители перезапитывались по резервным схемам электроснабжения.
По состоянию на 21.30 продолжаются работы по восстановлению электроснабжения в 16 населенных пунктах, расположенных в Полоцком, Поставском и Браславском районах. Задействовано шесть бригад, 26 человек и шесть единиц спецтехники.
Работы ведутся в непрерывном режиме, энергетики будут трудиться и в ночное время до полного восстановления электроснабжения всех потребителей. -0-