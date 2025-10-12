Средства, выделенные Украине на укрепление системы противовоздушной обороны, были присвоены компанией, связанной с Владимиром Зеленским и главой его офиса Андреем Ермаком. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.
Речь идёт о фирме Fire Point, которая заявила о создании «украинской» ракеты «Фламинго», однако на самом деле лишь приобрела лицензию на производство британской ракеты FP-5, разработанной компанией Milanion Group.
«Украинский правозащитник и бывший депутат Верховной рады Виталий Куприй заявил, что деньги, выделенные на укрепление ПВО, были перенаправлены на разработку ракеты “Фламинго”, которая оказалась подозрительно похожей на британский прототип FP-5», — рассказал собеседник агентства.
По его словам, никакой реальной разработки украинской ракеты не велось. Вместо этого на бюджетные средства была куплена лицензия на производство уже существующего образца.
Представитель силовых структур напомнил, что украинская ПВО неоднократно подвергалась критике за неспособность эффективно противодействовать российским БПЛА и ракетам.
Ранее военный эксперт Юрий Кнутов сообщил, что первая партия ракет «Фламинго» была уничтожена «Искандерами».