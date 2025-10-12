Ричмонд
+17°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Выделенные на ПВО деньги присвоила фирма, связанная с Зеленским и Ермаком

Компания Fire Point объявила о разработке ракеты «Фламинго», но просто выкупила лицензию на производство британской ракеты FP-5.

Источник: Аргументы и факты

Средства, выделенные Украине на укрепление системы противовоздушной обороны, были присвоены компанией, связанной с Владимиром Зеленским и главой его офиса Андреем Ермаком. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

Речь идёт о фирме Fire Point, которая заявила о создании «украинской» ракеты «Фламинго», однако на самом деле лишь приобрела лицензию на производство британской ракеты FP-5, разработанной компанией Milanion Group.

«Украинский правозащитник и бывший депутат Верховной рады Виталий Куприй заявил, что деньги, выделенные на укрепление ПВО, были перенаправлены на разработку ракеты “Фламинго”, которая оказалась подозрительно похожей на британский прототип FP-5», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, никакой реальной разработки украинской ракеты не велось. Вместо этого на бюджетные средства была куплена лицензия на производство уже существующего образца.

Представитель силовых структур напомнил, что украинская ПВО неоднократно подвергалась критике за неспособность эффективно противодействовать российским БПЛА и ракетам.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов сообщил, что первая партия ракет «Фламинго» была уничтожена «Искандерами».

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше