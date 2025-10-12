Ричмонд
Минтруда: при работе за рубежом белорусам нужно заботиться о пенсионном будущем

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. При работе за рубежом белорусам нужно заботиться о пенсионном будущем. Об этом заявила в интервью телеканалу СТВ министр труда и социальной защиты Наталия Павлюченко, сообщает БЕЛТА.

«Мы должны четко понимать, что у нас есть с рядом стран договорно-правовая база. Но в первую очередь, конечно же, это общий договор со странами ЕАЭС. Здесь процессы урегулированы и права работника защищены. Это и расчет пенсионных гарантий по законодательству той страны, куда он выезжает. И, соответственно, за тот период времени, когда работник работает в Республике Беларусь, это те правила, которые работают у нас в стране», — сказала министр.

Что касается иных стран, то здесь работнику нужно самому заботиться в том числе о своем пенсионном будущем.

«Сегодня есть ряд инструментов, и мы открыты. Мобильное приложение Фонда социальной защиты населения дает возможность посмотреть, какой у тебя в Республике Беларусь сформирован трудовой стаж, страховой стаж, посмотреть, насколько ты уже в том либо ином возрасте сформировал свои права, и впоследствии уже принять определенное решение», — добавила Наталия Павлюченко. -0-