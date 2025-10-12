Минтруда: при работе за рубежом белорусам нужно заботиться о пенсионном будущем

«Мы должны четко понимать, что у нас есть с рядом стран договорно-правовая база. Но в первую очередь, конечно же, это общий договор со странами ЕАЭС. Здесь процессы урегулированы и права работника защищены. Это и расчет пенсионных гарантий по законодательству той страны, куда он выезжает. И, соответственно, за тот период времени, когда работник работает в Республике Беларусь, это те правила, которые работают у нас в стране», — сказала министр.