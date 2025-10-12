Продюсер Дворцов о новом избраннике Седоковой: «Он покорил ее своим кошельком»

В личной жизни Анны Седоковой после трагичной смерти Яниса Тиммы, кажется, произошли перемены. Слухи о том, что у певицы появился мужчина, ходят давно и вот теперь даже называется конкретное имя и фамилия. Источники указывают на 37-летнего первого замдиректора фонда «Инносоциум» Андрея Гавриленко.
9 октября артистка появилась в компании с мужчиной на закрытой вечеринке в Москве. Продюсер Сергей Дворцов подтвердил, что певица действительно уже не одинока.
Анна настроена серьезно и эти отношения стали важной частью ее жизни.
— Сейчас она решила показать его в публичном пространстве, доказать, скорее всего, своей аудитории, что она, несмотря на смерть Тиммы, живет дальше, — говорит Дворцов порталу Страсти. — Серьезно ли Аня настроена к этим отношениям? Я думаю, что да.
Избранник Анны не публичный человек, он занимается бизнесом и имеет косвенное отношение к спортивной сфере.
Эти отношения серьезные и стороны относятся к ним с должным вниманием. Но рано говорить о том, что пара может прейти на новый уровень. О свадьбе речи не идет, хотя артистка очарована спутником и его финансовыми возможностями.
— Скорее всего, он покорил ее своим кошельком, потому что Анечка, я ее очень люблю, обожаю, уважаю, знаю, она любит мужчин рядом с собой только богатых, миллионеров, мультимиллиардеров, — заключил продюсер.
При этом он подчеркнул, что Анна ценит не только деньги, но и искренних, любящих людей. А ее мужчина должен «носить ее на руках».
В конце лета адвокат семьи спортсмена Маргарита Гаврилова допустила в беседе с 360.ru, что Анну могут вызвать на допрос в Латвию по делу о доведении до самоубийства ее бывшего мужа, баскетболиста Яниса Тиммы.
Ранее, музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов объяснил, почему певица Анна Седокова продолжает получать негативные комментарии после потери бывшего мужа, баскетболиста Яниса Тиммы, пишет Lenta.ru.