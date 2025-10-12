Новый фильм Любови Аркус об аутизме не пустили в прокат в РФ

Картина «Родители тут рядом» смонтирована из архива, снятого 17 лет назад во время работы над лентой «Антон тут рядом», и фокусируется на родителях детей с расстройствами аутистического спектра. По словам Аркус, официальных причин отказа в прокатном удостоверении ей не сообщили, однако основанный ею журнал «Сеанс» лишился грантов, а на фонд «Антон тут рядом» действует неформальный запрет. У фильма также была благотворительная миссия — сбор средств от показов для помощи одному из его героев, ученому Михаилу Самуйлову, который после смерти дочери тяжело заболел и остался без средств к существованию.