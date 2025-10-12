Ричмонд
Новый фильм Любови Аркус об аутизме не пустили в прокат в РФ

Новый фильм режиссера Любови Аркус «Родители тут рядом», посвященный теме аутизма, не получил прокатного удостоверения в России. Из-за отсутствия документа картину исключили из фестивальных программ и запретили к показу даже в формате специальных мероприятий. Об этом сообщила сама режиссер и основатель фонда «Антон тут рядом» Любовь Аркус.

«Картину исключили из фестивальных программ, куда она была отобрана и уже внесена в каталоги. Сейчас я не имею права показывать фильм даже в формате специальных показов», — рассказала Аркус в telegram-канале.

Картина «Родители тут рядом» смонтирована из архива, снятого 17 лет назад во время работы над лентой «Антон тут рядом», и фокусируется на родителях детей с расстройствами аутистического спектра. По словам Аркус, официальных причин отказа в прокатном удостоверении ей не сообщили, однако основанный ею журнал «Сеанс» лишился грантов, а на фонд «Антон тут рядом» действует неформальный запрет. У фильма также была благотворительная миссия — сбор средств от показов для помощи одному из его героев, ученому Михаилу Самуйлову, который после смерти дочери тяжело заболел и остался без средств к существованию.

Ранее URA.RU сообщало, что администрация президента США Дональда Трампа намерена официально заявить о возможной связи между приемом парацетамола (ацетаминофена) беременными женщинами и ростом случаев аутизма у детей. По данным The Washington Post, власти планируют рекомендовать беременным использовать препарат только при высокой температуре. Кроме того, администрация собирается объявить о перспективах лечения аутизма с помощью лейковорина (фолиновой кислоты), хотя ранее расстройство считалось исключительно генетическим и неизлечимым.

