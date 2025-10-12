ЦСКА уступил «Ак Барсу», потерпев второе поражение подряд в КХЛ

Это второе поражение армецев подряд, ранее клуб уступил в дерби с «Динамо» по буллитам со счётом 3:4, хотя вёл по ходу матча со счётом 3:0. ЦСКА занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, имея 14 очков после 14 матчей. Для «Ак Барса» победа стала четвёртой подряд, казанцы с 17 очками в 14 играх идут на пятом месте на Востоке.