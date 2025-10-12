Тревел-блогер Тим рассказал, чего не стоит делать туристам из России в Китае

Популярный тревел-блогер с русско-армянскими корнями Тим после поездки в Китай поделился советами о том, каких действий лучше избегать в этой стране. Об этом он рассказал в своем блоге «В погоне за необычным».
Путешественник рекомендовал попробовать уличную еду Поднебесной, но для этого он посоветовал иметь при себе онлайн-переводчик, чтобы избежать недоразумений.
— Спасает, когда вам пытаются всучить суп из собаки, — рассказал он.
При этом блогер предупредил, что в Китае практически невозможно найти хлеб. Вместо него местные едят лапшу, рис и булочки на пару. Также Тим порекомендовал всегда заказывать такси через приложения, поскольку местные водители часто пытаются обмануть иностранных гостей.
Он также настоятельно рекомендовал не затрагивать в разговорах политические темы.
— Серьезно. Даже шутки про Тайвань, Гонконг и Си Цзиньпина могут плохо закончиться, — отметил Тим.
Известны случаи, когда в Китае запрещали фильмы про Винни Пуха, поскольку председателя КНР часто сравнивают с этим персонажем.
