Тревел-блогер Тим рассказал, чего не стоит делать туристам из России в Китае

Популярный тревел-блогер с русско-армянскими корнями Тим после поездки в Китай поделился советами о том, каких действий лучше избегать в этой стране. Об этом он рассказал в своем блоге «В погоне за необычным».

Путешественник рекомендовал попробовать уличную еду Поднебесной, но для этого он посоветовал иметь при себе онлайн-переводчик, чтобы избежать недоразумений.

— Спасает, когда вам пытаются всучить суп из собаки, — рассказал он.

При этом блогер предупредил, что в Китае практически невозможно найти хлеб. Вместо него местные едят лапшу, рис и булочки на пару. Также Тим порекомендовал всегда заказывать такси через приложения, поскольку местные водители часто пытаются обмануть иностранных гостей.

Он также настоятельно рекомендовал не затрагивать в разговорах политические темы.

— Серьезно. Даже шутки про Тайвань, Гонконг и Си Цзиньпина могут плохо закончиться, — отметил Тим.

Известны случаи, когда в Китае запрещали фильмы про Винни Пуха, поскольку председателя КНР часто сравнивают с этим персонажем.

Разные непредвиденные ситуации могут происходить с туристами и в других азиатских странах. До этого блогер из России Анна Гекдемир, которая побывала в Японии, рассказала, что расстроило ее в первый день путешествия.

