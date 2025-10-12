«Бог своих не оставляет»: Военные священники рассказали о чудесах на СВО

Как отмечается в сообщении, церковь хранит память об этих чудесах, которых происходили на протяжении многих веков до наших дней. При этом божественный замысел не подчиняется земной логике и не требует рациональных объяснений. Особенно ярко он проявляется в моменты смертельной опасности. В военном отделе уверены, что ситуации, произошедшие с солдатами на СВО, — это напоминание о том, что Бог не оставляет своих.