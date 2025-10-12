Orda: в Казахстане начнут кастрировать осужденных педофилов

В Казахстане вводят химическую кастрацию для лиц, обвиненных в растлении малолетних. Об этом пишет местное издание Orda со ссылкой на приказ Министерства здравоохранения Казахстана.
Из документа следует, что соответствующая мера будет применяться к осужденным за шесть месяцев до их освобождения из колонии. При этом за год до освобождения колония должна будет отправлять материалы дела в суд для назначения судебно-психиатрической экспертизы, в ходе которой будет установлено, осталась ли у человека склонность к сексуальному насилию.
Согласно документу, эту процедуру планируют проводить прямо в тюрьмах, где содержатся осужденные. Мера, направленная на предупреждение повторных преступлений и усиление защиты детей от сексуального насилия, начнет действовать с 17 октября.