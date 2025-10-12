Сборная Белоруссии лишилась шансов отобраться на ЧМ-2026 по футболу

Шотландцы набрали 10 очков и занимают в группе С первое место. Белоруссия проиграла все четыре матча отбора и уже не сможет занять второе место, дающее право на участие в стыковых играх. Напомним, ЧМ-2026 пройдёт с 11 июня по 19 июля 2026 года на территории США, Канады и Мексики.