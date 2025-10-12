Нам лгали? Горький шоколад оказался ничуть не полезнее молочного. Развенчан главный миф

Ранее журнал The Lancet сообщил, что основу здорового питания должна составлять растительная пища, а мясо может служить лишь небольшим дополнением к рациону. Рекомендации по питанию устанавливают лимит в 15 граммов красного мяса в день. Ежедневное меню должно содержать 200 г овощей, 300 г фруктов и 210 г зерновых. Кроме того, следует включать 250 г молочных продуктов, 30 г рыбы или морепродуктов, а также умеренное количество белого мяса.