Нам лгали? Горький шоколад оказался ничуть не полезнее молочного. Развенчан главный миф

Исследователи подтвердили, что флаванолы в какао действительно могут снижать давление, поэтому тёмный шоколад гипотетически должен считаться безопаснее. Однако, как утверждается в статье, содержащееся в любом шоколаде огромное количество жиров и сахара нивелируют всю возможную пользу. Поэтому нет никакого смысла выбирать сладкий продукт, основываясь на его мнимой «безвредности».
Учёные напомнили, что шоколад не причинит вреда только в том случае, если его потребляют в небольшом количестве после основного приёма пищи и, по возможности, не каждый день.
Ранее журнал The Lancet сообщил, что основу здорового питания должна составлять растительная пища, а мясо может служить лишь небольшим дополнением к рациону. Рекомендации по питанию устанавливают лимит в 15 граммов красного мяса в день. Ежедневное меню должно содержать 200 г овощей, 300 г фруктов и 210 г зерновых. Кроме того, следует включать 250 г молочных продуктов, 30 г рыбы или морепродуктов, а также умеренное количество белого мяса.
