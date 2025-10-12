«Ответственное родительство» на практике. Как предприятия поддерживают работников с детьми

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Могилевского облисполкома Светлана Степанова в проекте БЕЛТА «Страна говорит» рассказала, как предприятия поддерживают семьи с детьми своих работников.
Пособия, защита занятости, бесплатное питание. В Минтруда рассказали о поддержке семей с детьми В Беларуси открыто более 149 тыс. депозитных счетов по программе «Семейный капитал».
«Есть такая программа — “Ответственное родительство”. Мы анализировали, какие социальные гарантии дают предприятия региона на уровне колдоговоров, они очень разнообразны. В пример приведу “Колхоз “Родина”. Казалось бы, сельхозпредприятие, но у них очень широкая поддержка семей с детьми, в нее входит, например, дотация на отдых. Причем это не просто лагеря, они стимулируют, чтобы вся семья ехала отдыхать, вплоть до того, что они доплачивают родителям, чтобы те ездили на это оздоровление. Также предприятие выплачивает стипендии тем, кто хорошо учится. По результатам четвертей берется информация о детях, которые учатся на 9 баллов и выше, им производят доплаты. Предприятие поддерживает школу, которая расположена на территории региона”, — рассказала Светлана Степанова.
Также среди мер поддержки доплата родителям за то, что они не пьют и не курят. Помимо семей с детьми, сельхозпредприятие заботится и о пожилых, им тоже предоставляются определенные льготы.
«В целом у каждого предприятия, в зависимости от его экономической ситуации, разный комплекс поддержки. Но это действительно есть. У нас достаточно много предприятий, которые входят в программу “Ответственное родительство”. Но чтобы подобный комплекс мер поддержки получил развитие на том или ином предприятии, недостаточно только иметь соответствующую доходность. Необходим еще и социально ориентированный руководитель, который видел бы плюсы в том, чтобы давать преференции различным своим работникам», — подчеркнула зампред комитета. -0-
