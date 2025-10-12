«Ответственное родительство» на практике. Как предприятия поддерживают работников с детьми

«Есть такая программа — “Ответственное родительство”. Мы анализировали, какие социальные гарантии дают предприятия региона на уровне колдоговоров, они очень разнообразны. В пример приведу “Колхоз “Родина”. Казалось бы, сельхозпредприятие, но у них очень широкая поддержка семей с детьми, в нее входит, например, дотация на отдых. Причем это не просто лагеря, они стимулируют, чтобы вся семья ехала отдыхать, вплоть до того, что они доплачивают родителям, чтобы те ездили на это оздоровление. Также предприятие выплачивает стипендии тем, кто хорошо учится. По результатам четвертей берется информация о детях, которые учатся на 9 баллов и выше, им производят доплаты. Предприятие поддерживает школу, которая расположена на территории региона”, — рассказала Светлана Степанова.