В работе Trust Wallet произошел сбой: на сервере обнулились криптокошельки

Массовый сбой произошел в работе сервиса Trust Wallet в воскресенье, 12 октября 2025 года. Стало известно, что в приложениях компании обнулились все криптокошельки.
Сервис перестал отображать криптовалюту пользователей Trust Wallet, показывая нулевой баланс на аккаунтах. При этом о причинах массового сбоя в работе сервиса не сообщается.
Trust Wallet является криптокошельком, позволяющим хранить, получать и обменивать криптовалюты, сохраняя контроль над средствами пользователей. Компания имеет как мобильное приложение, так и расширения для браузеров.
Ранее KP.RU сообщал, что сбой произошел в работе игровой платформы Steam. Согласно данным сервиса Downdetector, жалобы от пользователей поступали вечером 7 октября. При этом неполадки фиксировались как у пользователей из России, так и из других стран.