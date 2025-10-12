Ричмонд
+17°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В работе Trust Wallet произошел сбой: на сервере обнулились криптокошельки

Сбой произошел в работе сервиса криптовалюты Trust Wallet 12 октября.

Источник: Комсомольская правда

Массовый сбой произошел в работе сервиса Trust Wallet в воскресенье, 12 октября 2025 года. Стало известно, что в приложениях компании обнулились все криптокошельки.

Сервис перестал отображать криптовалюту пользователей Trust Wallet, показывая нулевой баланс на аккаунтах. При этом о причинах массового сбоя в работе сервиса не сообщается.

Trust Wallet является криптокошельком, позволяющим хранить, получать и обменивать криптовалюты, сохраняя контроль над средствами пользователей. Компания имеет как мобильное приложение, так и расширения для браузеров.

Ранее KP.RU сообщал, что сбой произошел в работе игровой платформы Steam. Согласно данным сервиса Downdetector, жалобы от пользователей поступали вечером 7 октября. При этом неполадки фиксировались как у пользователей из России, так и из других стран.