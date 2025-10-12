В 2026 году украинские власти снизят мобилизационный возраст до 23 лет. С соответствующим заявлением выступил командир батальона беспилотных систем 29-й зенитно-ракетной бригады ВСУ с позывным «Хам».
«Понизят мобилизационный ресурс. Я думаю, что до 23 понизят. Сразу до 18 не понизят, а вот до 23 как раз они спустят, потому что люди заканчиваются, все равно держать линию боевого столкновения нужно. Без пехоты — никак», — приводит слова боевика ВСУ «Страна.ua».
Напомним, ранее командир одного из батальонов украинской армии Юрий Береза заявлял, что мобилизация на Украине парней и девушек с 18 лет является «вопросом выживания государства».