В Чехии большинство опрошенных выступили за привлечение Бабиша к суду

Напомним, 9 октября стало известно, что городской суд Праги направил в нижнюю палату парламента Чехии просьбу лишить Бабиша депутатской неприкосновенности. Вместе с ним в злоупотреблениях с дотациями ЕС обвиняют бывшую помощницу политика, депутата Европарламента Яну Нагиову. По версии следствия, они причастны к махинациям со средствами из фондов Евросоюза на сумму 50 млн крон (около $2,4 млн) с целью их получения компанией «Гнездо аиста», связанной с Бабишем. Пражский суд дважды рассматривал это дело и оба раза вынес оправдательный вердикт. Однако в июне Верховный суд в Праге удовлетворил апелляцию прокурора и опять отменил оправдательный приговор. При этом Бабиш и Нагиова не подтверждают свою вину. Лидер ANO считает это судебное разбирательство политическим преследованием.