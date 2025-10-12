Большинство участников опроса, который провели социологические агентства Kantar CZ и Data Collect, высказались за лишение депутатской неприкосновенности лидера победившего на парламентских выборах в Чехии движения ANO («Акция недовольных граждан») Андрея Бабиша и привлечение его к ответственности по делу о злоупотреблениях с дотациями Евросоюза, пишет Irozhlas.
Опрос проводился с 1 по 3 октября, в нем приняли участие 1 515 человек, 56 процентов из которых выступили за лишение политика депутатской неприкосновенности и передачу его суду, при этом 41 процент респондентов не поддержали эту идею.
Напомним, 9 октября стало известно, что городской суд Праги направил в нижнюю палату парламента Чехии просьбу лишить Бабиша депутатской неприкосновенности. Вместе с ним в злоупотреблениях с дотациями ЕС обвиняют бывшую помощницу политика, депутата Европарламента Яну Нагиову. По версии следствия, они причастны к махинациям со средствами из фондов Евросоюза на сумму 50 млн крон (около $2,4 млн) с целью их получения компанией «Гнездо аиста», связанной с Бабишем. Пражский суд дважды рассматривал это дело и оба раза вынес оправдательный вердикт. Однако в июне Верховный суд в Праге удовлетворил апелляцию прокурора и опять отменил оправдательный приговор. При этом Бабиш и Нагиова не подтверждают свою вину. Лидер ANO считает это судебное разбирательство политическим преследованием.
Отметим, оппозиционное движение ANO одержало победу на выборах в нижнюю палату парламента, получив свыше 34 процентов голосов избирателей. Победа движения, которое возглавляет Андрей Бабиш, на парламентских выборах может стать решающей в отказе Чехии от поддержки украинской стороны, полагают эксперты.