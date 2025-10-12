Ричмонд
+17°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Посмертную маску Высоцкого ценой 100 тысяч евро выставили на торги в Монако

Международный аукционный дом Hermitage Fine Art выставил на торги посмертную бронзовую маску Владимира Высоцкого. Стартовая цена лота составляет 100 тысяч евро.

Международный аукционный дом Hermitage Fine Art выставил на торги посмертную бронзовую маску Владимира Высоцкого. Стартовая цена лота составляет 100 тысяч евро.

Как сообщается на сайте аукционного дома, маска будет продана в Монако 21 октября. Она была отлита в 1980 году под руководством вдовы артиста Марины Влади, о чем свидетельствуют ее инициалы и год создания, указанные на слепке. Всего было изготовлено три такие маски.

Одна из масок была продана Мариной Влади на французском аукционе в 2015 году за 55 тысяч долларов, передает RTVI.

Ранее в Париже на торги выставили картину «Бюст женщины в цветочной шляпе (Дора Маар)» за авторством испанского художника Пабло Пикассо. Ее представили публике впервые за 80 лет — работа находилась в частной коллекции с момента покупки в 1944 году.

В британском графстве Сомерсет аукционист Джон Снейп нашел на стене в старой дубильной мастерской картину известного нидерландского художника XVII века Виллема ван Одекеркена. На ней была изображена женщина за мытьем посуды.